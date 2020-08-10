В Минске новые задержания: около 500 человек в знак протеста собрались возле торгового центра «Галерея»

После выборов в Минске произошли столкновения милиции с протестующими. Вечером 10 августа произошли новые задержания минчан. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 10 августа возле столичного торгового центра «Галерея» собралось где-то 500 человек - молодые люди 20 - 35 лет. Возле гостиницы «Юбилейная» задержаны около 20 человек. Минчан задержали правоохранители в черной форме. Автозаки и несколько водометов стоят возле Дворца спорта. Две девушки держали в руках цветы перед силовиками.

У всех, кто хочет пройти к стеле, проверяют рюкзаки. В 20.50 людей стали разгонять.

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