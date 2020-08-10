Первый погибший в Минске. МВД подтверждает смерть человека на Притыцкого

Во время уличной акции 10 августа погиб один из протестующих. Неустановленное взрывное устройство взорвалось у него в руке. Фото с акции протеста 9 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из телеграм-канала «Пресс-секретарь МВД Беларуси».

Сегодня, 10 августа, около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.