Лавров позвонил Макею, чтобы узнать, что происходит в Беларуси

Лавров и Макей подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Фото: архив БелТА.

В понедельник, 10 августа, состоялся телефонный разговор глав дипломатических ведомств России и Беларуси, информирует БелТА.

Сергей Лавров и Владимир Макей обменялись мнениями о том, что сейчас происходит в Беларуси. Речь шла и о вмешательстве внешних сил во внутренние процессы в республике.

- Также обсуждались вопросы о работе российских журналистов, которые сейчас находятся в Беларуси без аккредитации, - пояснили в пресс-службе МИДа.

Белорусский министр детально рассказал российскому коллеге, как прошла избирательная президентская кампания в Беларуси и каковы итоги выборов. В свою очередь, Лавров попросил передать Лукашенко его поздравления с победой.

В конце беседы была подтверждена готовность обеих сторон к дальнейшему сотрудничеству.

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