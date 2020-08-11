СК: 21 уголовное дело возбуждено после беспорядков в ночь с 9 на 10 августа

В СК заявили, что некоторые задержанные на протестах были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже публиковала заявление главы Следственного комитета Ивана Носкевича о том, что организаторам и участникам массовых беспорядков грозит до 8 и 15 лет заключения.

Позже пресс-служба СК в официальном Telegram-канале уточнила, что по итогам массовых беспорядков в Минске и других городах Беларуси в ночь после выборов возбуждено 21 уголовное дело.

По делам проходят свыше 80 человек, они задержаны и подозреваются в массовых беспорядках, сопротивлениях силовикам с угрозой или применением насилия, хулиганствах, организациях, подготовке либо участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Как уточнили в ведомстве, большинство задержанных - молодые люди в возрасте 20 - 25 лет. Некоторые в момент задержания были под воздействием наркотиков или алкоголя.

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