Министр МВД: Мы не допустим дестабилизации ситуации. Сил и средств достаточно

Юрий Караев заявил, что организаторы массовых протестов людей использовали как расходный материал и не брезговали грязным приемом и прикрывались детьми. Фото: sb.by.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что только в ночь на 10 августа по всей стране были задержаны более 3000 участников массовых протестов в 33 городах Беларуси.

Вечером понедельника, 10 августа, когда протестующие вновь вышли на улицы, министр МВД обратился с официальным заявлением, написала БелТА.

- Любые нарушения законодательства будут пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности. Дестабилизации ситуации мы не допустим. Сил и средств для этого достаточно, - предупредил Юрий Караев.

Кроме того, в своем заявлении глава силового ведомства подчеркнул, что попытки расшатать ситуацию в Беларуси и внести разлад в общество предпринимают те, кому безразличны интересы республики и ее народа.

- Людей использовали как расходный материал. Не брезговали таким грязным приемом, как прикрытие детьми, - прокомментировал министр.

Резюмируя, Караев напомнил, что правоохранители не раз предупреждали граждан и просили не поддаваться на провокации. И напомнил, что в столкновениях пострадали как участники протестов, так и милиционеры.

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