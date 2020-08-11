Глава КГБ: Из объединенного штаба сообщили, что боятся покушения на жизнь Тихановской

Валерий Вакульчик рассказал, что Тихановскую и ее объединенный штаб охраняли 120 силовиков. Фото: ОНТ.

«Комсомолка» ранее уже публиковала заявление Александра Лукашенко о том, что он предоставил охрану штабу Светланы Тихановской.

А позже председатель КГБ в эфире «ОНТ» подробнее рассказал, как силовики охраняли так называемый объединенный штаб в ночь на 10 августа.

- Накануне вечером (Прим.: 9 августа) из объединенного штаба в Комитет госбезопасности сообщили свои опасения о том, что они боятся провокаций и покушения на жизнь Тихановской. А перед этим сотрудникам ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом удалось перехватить сообщение: «Нужна сакральная жертва», - прокомментировал Валерий Вакульчик.

Исходя из всех обстоятельств, в КГБ приняли решение доложить о случившемся Александру Лукашенко.

- Президент поручил выделить 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они не привлекали внимание, но их присутствие было очевидно, - резюмировал глава КГБ.

Также уточняется, что силовикам уже удалось вычислить отправителя зловещего сообщения, и в ближайшее время он будет задержан.

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