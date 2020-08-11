Лукашенко поздравили с победой на выборах президенты Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана

Лукашенко поздравили с убедительной победой на выборах.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что в понедельник, 10 июня, состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с лидерами Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, сообщила пресс-служба президента.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что первым действующего президента с победой на выборах поздравил его китайский коллега Си Цзиньпин. А затем и глава России Владимир Путин.
Также в первый день после выборов Лукашенко позвонили Мирзиёев, Рахмон и Алиев. Лидеры Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана направили Лукашенко наилучшие пожелания в связи с убедительной победой на выборах.
Еще в этот день вновь избранный президент Беларуси получил поздравительные телеграммы от Нурсултана Назарбаева и действующего президента Казахстана Токаева, от главы Турции Эрдогана, лидера Кыргызстана Жээнбекова, а также Сергея Лебедева, исполнительного секретаря СНГ.
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