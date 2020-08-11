Лукашенко поздравили с победой на выборах президенты Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана

Лукашенко поздравили с убедительной победой на выборах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в понедельник, 10 июня, состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с лидерами Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана, сообщила пресс-служба президента.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что первым действующего президента с победой на выборах поздравил его китайский коллега Си Цзиньпин. А затем и глава России Владимир Путин.

Также в первый день после выборов Лукашенко позвонили Мирзиёев, Рахмон и Алиев. Лидеры Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана направили Лукашенко наилучшие пожелания в связи с убедительной победой на выборах.

Еще в этот день вновь избранный президент Беларуси получил поздравительные телеграммы от Нурсултана Назарбаева и действующего президента Казахстана Токаева, от главы Турции Эрдогана, лидера Кыргызстана Жээнбекова, а также Сергея Лебедева, исполнительного секретаря СНГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лавров попросил Макея передать Лукашенко его поздравления с победой на выборах

Главы МИД России и Беларуси по телефону обсудили ситуацию в республике (подробности).

В КГБ рассказали, что 9 августа было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва»

Глава Комитета Госбезопасности рассказал, как силовики охраняли объединенный штаб после выборов (подробности).