Глава литовского МИДа: Светлана Тихановская находится в Литве. Она в безопасности

!0 августа Ломоновская перестала выходить на связь, а 11 августа МИД Литвы сообщил, что она находится у них в стране. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Твиттере главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса появился пост о том, что Светлана Тихановская уехала в Литву.

В сообщении, опубликованном утром во вторник, 11 июня, исчерпывающе говорится: «Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве».

Официально штаб Тихановской данную информацию пока не прокомментировал.

Информацию о том, что Светлана Тихановская выехала за пределы Беларуси, подтвердили и в Госпогранкомитете, сообщила БелТА.

Линкявичюс в своем Твиттере написал, что Тихановская находится в Литве. Фото: соцсети.

Напомним, в понедельник, 10 августа, Тихановская с юристом Максимом Знаком вошли в здание ЦИК. Адвокат вышел из здания один, пояснив, что они в ЦИКе были обособлено в течение нескольких часов, мол, у экс-кандидата в президенты Тихановской был «отдельный разговор», а затем она вышла через другую дверь.

Около часа ночи 11 августа пресс-секретарь объединенного штаба сообщила, что связь со Светланой Тихановской так и не наладилась и она не знает, где та находится.

Ранее, еще в день выборов, 9 августа Беларусь покинула Вероника Цепкало.

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