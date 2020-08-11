СК снова обратился к белорусам с предостережением: Задумайтесь о последствиях

Следственный комитет обратился к участникам массовых беспорядков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже информировала о том, что только за участие в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Беларуси было возбуждено 21 уголовное дело.

Силовики и правоохранители не раз обращались к белорусам с просьбой не поддаваться на провокации и не выходить на улицы для участия в несанкционированных мероприятиях.

Очередное обращение опубликовала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте около 06.00 часов во вторник, 11 августа.

«Не поддавайтесь на провокации организаторов беспорядков, задумайтесь о последствиях ваших действий, будьте благоразумными», - говорится в сообщение.

Также в СК напомнили, что подобные противоправные действия (Прим.: протесты и массовые беспорядки) преследуются уголовно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр МВД: Мы не допустим дестабилизации ситуации. Сил и средств достаточно

Глава силового ведомства предупредил, что любые противоправные действия будут пресекаться (подробности).

В МВД подтвердили гибель в Минске одного участника массовых беспорядков.

Трагедия произошла на минской улице Притыцкого. Причина смерти - взрыв (подробности).