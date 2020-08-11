Фотофакт. Еще одна жертва домкрата: на автозаправке в Лепеле авто придавило пенсионера

Упавшая с домкрата машина придавила пенсионера. Фото: МЧС.

За последние дни в Беларуси участились случаи травматизма, связанные с ремонтом авто. Так, в Дрогичинском районе в воскресенье, 9 августа, под слетевшим с домкрата автомобилем погиб 16-летний подросток.

А в понедельник, 10 августа, история повторилась в Лепеле. К счастью, здесь спасатели и очевидцы подоспели вовремя, и пострадавшего удалось спасти. Подробности рассказала пресс-служба МЧС.

О том, что на стоянке автозаправки в Лепеле собственное авто придавило 66-летнего мужчину, спасателям стало известно около 14.50 часов.

Машину подняли автокраном и гидравлическим специнструментом, пострадавшего пенсионера госпитализировали. Фото: МЧС.

- Прибывшие по вызову сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего под легковой «Ауди 100». Пенсионер оказался заблокирован иномаркой. Авто приподняли с помощью гидравлического спасательного инструмента и автокрана. Пострадавшего мужчину передали медикам, с различными по степени тяжести травмами его госпитализировали, - прокомментировали в пресс-службе.

По предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что авто упало с домкрата.