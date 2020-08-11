Правоохранители установили личность погибшего на баррикадах в Минске

На улице Притыцкого в Минске протестующий пытался бросить взрывчатку в спецназ, но она взорвалась у него в руках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» ранее писала официально подтвержденную МВД информацию о первом погибшем в ходе массовых протестов. Вечером 10 августа в Минске в результате взрыва погиб мужчина.

Во вторник, 11 августа, БелТА сообщило, что правоохранителям удалось установить личность погибшего в массовых беспорядках. Им оказался ранее судимый минчанин.

Уточняется, что 10 августа около 23.00 на минской улице Притыцкого протестующие сооружали баррикады, чтобы заблокировать движение транспорта. Силовики и спецназ вышли на противостояние, чтобы деблокировать площадь. В какой-то момент раздался взрыв - один из протестантов попытался бросить в правоохранителей пока не установленное взрывное устройство.

Оно взорвалось в руках мужчины, он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Погибший был уроженцем и жителем Минска, по информации правоохранителей, ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал срок за убийство.

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