Трагедия в Столинском районе: приехал погостить к бабушке и утонул

Тело утонувшего подростка достали из реки спасатели ОСВОДа.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что в понедельник, 10 августа, на Столинщине погиб 14-летний школьник, проинформировало БелТА со ссылкой на Дмитрия Иванюка, официального представителя управления УСК по Брестской области.
Сообщается, что подросток жил с родителями в Бресте, а сейчас гостил у бабушки. В тот злосчастный день мальчик с друзьями отправился купаться на реку Горынь, недалеко от деревни Маньковичи.
Около 17.10, не справившись с силой течения, подросток утонул. Его тело обнаружили и извлекли из воды сотрудники ОСВОДа.
- По факту гибели подростка проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, - уточнил представитель УСК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На автозаправке в Лепеле Audi слетела с домкрата и придавила пенсионера
Мужчину из-под машины доставали спасатели (фото; подробности).
В Дрогичинском районе 16-летний парень чинил машину отца и погиб
Авто слетело с домкрата и насмерть придавило подростка (подробности).
Именинник утонул, а друзья сбежали: в Светлогорском районе утонул 51-летний мужчина
До безопасного пляжа, где дежурят спасатели, было полтора километра, но праздная компания захотела гулять и купаться там, где это запрещено (подробности).