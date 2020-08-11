Трагедия в Столинском районе: приехал погостить к бабушке и утонул

Тело утонувшего подростка достали из реки спасатели ОСВОДа. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в понедельник, 10 августа, на Столинщине погиб 14-летний школьник, проинформировало БелТА со ссылкой на Дмитрия Иванюка, официального представителя управления УСК по Брестской области.

Сообщается, что подросток жил с родителями в Бресте, а сейчас гостил у бабушки. В тот злосчастный день мальчик с друзьями отправился купаться на реку Горынь, недалеко от деревни Маньковичи.

Около 17.10, не справившись с силой течения, подросток утонул. Его тело обнаружили и извлекли из воды сотрудники ОСВОДа.

- По факту гибели подростка проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, - уточнил представитель УСК.

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