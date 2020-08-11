Лукашенко поручил увеличить экспорт: «Крестьяне работают как никогда хорошо»

Президент попросил производителей продовольствия "шевелиться" и наращивать экспорт, так как другие страны из-за коронавируса закрылись и остановили свою экономику.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Во вторник, 11 августа, избранный президент Беларуси провел совещание по актуальным вопросам развития пищепрома, сообщила БелТА.
На собрании присутствовали правительственные служащие, представители администрации президента, а также директора предприятий «Бегоспищепрома», руководство Белкоопсоюза, сотрудники МАРТ.
От госуправленцев глава государства, по его словам, хотел услышать мнения о перспективах развития отечественной пищевой отрасли. Ряд руководителей получили назначения в декабре 2019 года и спустя девять месяцев, изучив отрасли, могли, по мнению Лукашенко, «разобраться с успехами и проблемами».
- Какие проблемы видите, как их решаете, нужна ли помощь на уровне правительства и президента? - спросил глава Беларуси.
Кроме того, президент поставил сектору первостепенную задачу - нарастить продовольственный экспорт. Он подчеркнул, что, хотя из-за пандемии коронавируса предприятия Беларуси и работают сейчас в непростых условиях, рабочие места, да и экспортный потенциал, сохранены полностью.
- Система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья предостаточно. Крестьяне работают как никогда хорошо, есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и свою экономику остановили - мы работаем. Вперед, продавайте. Рынки открыты, просто нужно шевелиться, - напомнил Лукашенко.
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