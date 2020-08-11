Тихановская записала видеообращение: «Не дай Бог оказаться перед таким выбором»

Кандидат в президенты выступила на пресс-конференции 10 августа. Тогда она говорила, что не уедет из страны. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Светлана Тихановская записала видеообращение. Светлана выглядит очень расстроенной.

- Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять, - сказала Светлана. - И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни.

Напомним, кандидат в президенты выступила на пресс-конференции 10 августа. Тогда она говорила, что не уедет из страны. Однако после того, как она отправилась в ЦИК, куда шла подавать жалобу, все изменилось. ЦИК она покинула одна. С ней никто не мог связаться. А утром 11 августа стало известно, что она в Литве.

Вскоре после этого обращения было выложено второе, в нем Тихановская просит не выходить на площади.