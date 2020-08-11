Погода в Беларуси на 12 августа: до +24 тепла, но без дождей

В середине недели температура будет снижаться, но к выходным снова потеплеет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В середине августа в Беларуси все еще по-летнему тепло. Однако в ближайшие дни, по информации Белгидромета, дневная жара все же пойдет на убыль.

Так, в среду, 12 августа, в среднем по стране ожидается от +18 до +24 градусов, погода будет облачной, преимущественно без дождей.

В четверг, 13 августа, потеплеет, но незначительно - максимально днем воздух прогреется до +25 тепла. Жарче всего будет традиционно в юго-западных регионах, а вот в северо-восточных областях в дневные часы будет не теплее +16. В этот день возможны непродолжительные осадки.

А уже в пятницу, 14 августа, дожди возможны и ночью. Но потеплеет еще сильнее: ночью около 5 - 12 с плюсом, а днем минимум +19 и до +27 жары.

Шквалистого ветра или других неблагоприятных явлений на эти дни метеорологи не прогнозируют.

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