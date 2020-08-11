Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 августа 2020 года: 58 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки

Учёные обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белорусском телеграфном агентстве появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. На 11 августа в стране зарегистрировано 69 005 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 58 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 65 219 пациента (+228 за сутки).

За время распространения коронавирусной инфекции скончались 592 человека. А за последние сутки умерло 3 пациента. В ведомстве пояснили, что те, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19.

За все время в Беларуси провели 1 млн 377 тыс. 540 тестов.

Тем временем ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе, когда COVID-19 провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.

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