Тихановская просит не выходить на площади: опубликовано новое видеообращение с кандидатом в президенты

Светлана Тихановская на пресс-конференции 10 августа говорила, что не уедет из страны. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На одном из телеграм-каналов было опубликовано новое видеообращение Светланы Тихановской с заголовком "Площадь отменяется".

- Уважаемые граждане Республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. И не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать себя опасности. Берегите себя и своих близких, - прочитала с листка Светлана.

Напомним, 11 августа стало известно, что Светлана покинула страну и сейчас находится в Литве.

Примерно в то же время, 11 августа утром, было выложено ее первое обращение: «Не дай Бог оказаться перед таким выбором»