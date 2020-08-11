«Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления». У протестующих будут изымать машины

Минск 10 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что будут изымать машины у водителей, сообщила БелТА со ссылкой на Следственный комитет. Речь идет о тех автомобилях, которые «используются для блокирования транспорта». СК возбудил уголовное дело.

- Установлено, что на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина были созданы препятствия для движения транспорта, что привело к его полной остановке. Это повлекло причинение имущественного ущерба коммунальным предприятиям в особо крупном размере, - отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 310 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций).

- В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами, - подчеркнули в СК.