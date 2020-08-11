10 августа по всем городам Беларуси задержано более 2000 человек

В Минске и Новополоцке сотрудниками ОВД и военнослужащими внутренних войск активно применялись спецсредства для недопущения преступлений Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой появилась официальная информация о задержанных в ночь с 10 на 11 августа.

В ту ночь в ряде городов состоялись сборы граждан. Наибольшее количество людей собралось в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Имеются факты, когда правонарушители открыто противостояли силовикам. Зафиксированы многочисленные нападения на сотрудников ОВД и повреждения транспортных средств. Пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел, а также военнослужащий внутренних войск, пятеро из них отправлены в медучреждения.

В столице некоторыми гражданами запускались дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. На дорогах Минска некоторыми водителями транспортных средств умышленно стопорилось движение. Они беспричинно делали остановки и использовали звуковые сигналы. Также дорожное движение блокировалось специально сооруженными препятствиями.

В Минске и Новополоцке сотрудниками ОВД и военнослужащими внутренних войск активно применялись спецсредства для недопущения преступлений.

В этот период по Беларуси правоохранители задержали более 2000 граждан, в том числе за участие в незаконных массовых сборах.

По официальной информации, только за вечер 9 августа было задержано 3000 человек.

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По официальной информации на понедельник, 10 августа 2020 года пострадали 50 протестующих и 39 силовиков (подробности).