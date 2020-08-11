Небеса разгневаны. В Кобринском районе горела церковь

Когда подразделения МЧС прибыли на место, то увидели, как из-под купола православной вырываются клубы дыма. Фото: 112.by

9 августа в 14.45 на пульт спасателей МЧС поступил вызов на пожар в деревню Верхолесье, что в Кобринском районе. Бойцы МЧС незамедлительно выехали на место. По прибытии увидели, как из-под купола православной церкви вырываются клубы дыма. На тот момент святилище было закрыто. Людям и соседним строениям ничего не угрожало, сообщает МЧС.

Спасатели потушили пожар, а также провели эвакуацию материальных ценностей. Огонь повредил кровлю и центральный купол церкви. Причину произошедшего сейчас устанавливают специалисты. Основная версия, которую они рассматривают, - проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

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