«На лечении находятся более 200 человек»: в Минздраве рассказали, что людям, которые пострадали в результате уличных протестов, была оказана помощь

в Минздраве рассказали, что людям, которые пострадали в результате уличных протестов, была оказана помощь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что людям, которые пострадали в результате уличных протестов, была оказана помощь в полном объеме. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«За последние два дня в больницы обращались люди с разными травмами. На данный момент на лечении находятся более 200 человек. У многих из них травмы конечностей и ушибы мягких тканей. Некоторые поступили в больницы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами живота и грудной клетки», - пояснили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что у пациентов в основном травмы легкой степени тяжести. Некоторым людям, по информации Минздрава, понадобились операции. Их состояние оценивается как стабильное.

Также в Минздраве рассказали, что в результате уличных протестов один человек погиб. Его смерть наступила до осмотра врачами.