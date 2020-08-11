В Минске с 18 часов закрыли семь станций метро, включая пересадочную

Около 18.00 в Минском метрополитене снова закрыли несколько станций.

- Когда я была на "Октябрьской", сказали, что закрыта "Площадь Ленина" и "Октябрьская", - рассказала минчанка Ольга. - Девушка, которая контролирует посадку, очень эмоционально говорила и торопила пассажиров, чтобы все заходили быстрее и успели сесть в последние поезда.

Официально причина, по которой закрыли станции метро, звучит так: во избежание переполнения платформ. Пассажиров попросили пользоваться наземным транспортом.

Чуть позже стало известно, что закрыты также "Молодежная", "Фрунзенская", "Немига", "Купаловская" и "Пушкинская".

Напомним, 9 и 10 августа эти же станции метро тоже были закрыты.