«Хватали парней, которые просто шли по улице!»: в Березе бойцы задерживают местных жителей

В райцентре силовики задержали нескольких мужчин прямо на улице. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Березе, по словам очевидцев, уже второй день задерживают местных жителей. Так, 10 августа люди собрались на площади в знак протеста. Задержания людей прошли и вечером в этот вторник, 11 августа, причем в светлое время суток.

- Я гуляла по городу, как увидела автобус с бойцами - он подъехал на остановку. Все прохожие смотрели на автобус с недоумением. Я ждала, что же будет? Внезапно десять бойцов выскочили из автобуса и схватили на улице двух парней лет 20, которые были в белых майках, - рассказывает местная жительница. - Потом по дороге домой я видела, как они грузили в машину еще пять молодых людей. Такое чувство, что задерживали подходящий контингент, который мог выйти на митинг. Конечно, это возмутительно, когда хватают тех, кто просто гуляет по улице!

Напомним, в ночь с 10 на 11 августа прошли массовые акции в Беларуси. Как сообщает Минздрав, после уличных акций в больницах находятся 200 человек.

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