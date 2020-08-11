На Пушкинской - цветы, у «Риги» и стелы - омоновцы. Что происходит в Минске вечером 11 августа

В Беларуси продолжаются протесты. 10 августа люди собирались у стелы «Минск - город-герой», 11 августа рассредоточились по станциям метро. Основные протесты были около универсама «Рига» и станции метро «Пушкинская». 10 августа около 23.00 в районе «Пушкинской» погиб протестующий. По информации милиции, мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков. Устройство взорвалось в руке.

11 августа в течение дня к «Пушкинской» несли цветы, венки, завязывали на забор белые ленты и бинты. Около 19.00 к метро приехал ОМОН, а вход и выход со станции закрыли, люди стали расходиться.

В районе универсама «Рига» люди тоже не собираются массово. На проезжей части лежат цветы. У стелы протестующих нет, на проспекте Машерова, по обе стороны, силовики. В телеграм-каналах белорусов просили 11 августа не приходить к этим точкам сбора.