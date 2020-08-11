Курсы валют в Беларуси на 11 августа: доллар и евро на торгах подешевели

Актуальные курсы валют в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 11 августа

Доллар снизился на 0,0058 и теперь стоит 2,4571 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0108 и теперь стоит 2,8863 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0214 и теперь стоит 3,3582 белорусского рубля.

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