МВД уверяет: информацию о людях, которые были задержаны на протестах 9 и 10 августа, можно узнать по телефону 102

Информацию о людях, которые были задержаны на протестах 9 и 10 августа, можно узнать по телефону 102 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Информацию о людях, которые были задержаны на протестах 9 и 10 августа, можно узнать по телефону 102. Звонить можно круглосуточно. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.

«Чтобы узнать какую-либо информацию, необходимо позвонить на линию 102 и сообщить фамилию, имя, отчество, а также дату рождения человека, который разыскивается. Сотрудники милиции проинформируют, есть ли данный человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения. Сведения о том, где человек содержится, не разглашаются», - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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Здесь же проходят и суды. Волонтеры записывают фамилии людей, которых близкие не могут найти. В середине дня 11 августа в списке была уже тысяча человек. (подробности)