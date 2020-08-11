«Проявите ответственность»: МИД призывает своих зарубежных коллег не делать поспешных заявлений о происходящем в Беларуси, а разобраться в ситуации

МИД призывает своих зарубежных коллег не делать поспешных заявлений о происходящем в Беларуси, а разобраться в ситуации. Фото: БелТА

МИД призывает своих зарубежных коллег не делать поспешных заявлений о происходящем в Беларуси, а разобраться в ситуации. Об этом сообщили в БелТА.

В ведомстве также подчеркнули, что реакция из-за рубежа на президентские выборы, которые прошли 9 августа, небезразлична для Беларуси.

"Мы благодарны за то, что за границей поддерживают суверенитет и независимость Беларуси. Это очень важно для нас. Вместе с тем абсолютно неприемлемо то, как быстро в европейских странах сделали политические заявления без каких-либо попыток разобраться в ситуации. Например, было заявлено о смерти человека. При этом информация никак не проверялась. И даже после того, как прозвучала информация о том, что это не соответствует действительности, высказывания никак не были откорректированы. На основании неподтвердившейся информации уже планируют за границей принимать судьбоносные решения для нашей страны. При этом когда действительно погибает человек, то это превращают в фарс и изобретают немыслимые версии. И делают виноватыми во всем власти", - говорится в сообщении МИД.

В сообщении ведомства также говорили о том, что они готовы к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами. И подчеркнули, что готовы предоставить неопровержимые факты, которые прольют свет на происходящее в Беларуси, в том числе и о вмешательстве из-за границы.

"Мы призываем наших зарубежных коллег ко взвешенному анализу с учетом всех позиций. Не нужно спешить с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе", - написано в заявлении.