Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен». Колесникова записала видеообращение

Мария почтила память погибшего протестующего минутой молчания
Мария ЭлешевичМария ЭлешевичМарияЭлешевич
КомментироватьОставить комментарий
Скриншот видео

Скриншот видео

Представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова записала видеообращение к белорусам.

- Хочу выразить соболезнования всем пострадавшим от насилия в последние дни. Особенно тем, кто сейчас находится в больницах и за чью жизнь сражаются врачи. Я прошу вас почтить память погибшего минутой молчания, - обратилась Мария Колесникова.

Мария призвала белорусов присоединиться к волонтерскому движению и помогать пострадавшим.

- Мы сочувствуем всем пострадавшим и их родственникам. Мы всегда готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Сейчас мы хотим сконцентрироваться на взаимопомощи. Мы с болью смотрим на то, что происходит в стране, - сказала Мария.

Колесникова обратилась к власти с просьбами.

- Не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой, не закрывать в камерах.

Колесникова говорит, что люди, которые выходят на улицы, обычные, и они хотят перемен.

- Пенсионеры, которые разговаривают с ОМОНом, видим взрослых людей - они плачут, наблюдая, как четверо сотрудников силовых структур тащат в автозак парнишку с рюкзаком.

Мария обращается к власти с просьбой остановить насилие, прислушаться к воле народа.

- Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрешь память. Их не заставить подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены. Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен.

Мария просит власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа, услышать белорусов.

- Белорусы, те, кто в форме, и те, кто в гражданском, берегите себя и окружающих. Наши жизни, здоровье, свобода и безопасность - это самое важное. Мы любим вас. Вы - невероятные!