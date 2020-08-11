«Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен». Колесникова записала видеообращение

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Представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова записала видеообращение к белорусам.

- Хочу выразить соболезнования всем пострадавшим от насилия в последние дни. Особенно тем, кто сейчас находится в больницах и за чью жизнь сражаются врачи. Я прошу вас почтить память погибшего минутой молчания, - обратилась Мария Колесникова.

Мария призвала белорусов присоединиться к волонтерскому движению и помогать пострадавшим.

- Мы сочувствуем всем пострадавшим и их родственникам. Мы всегда готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Сейчас мы хотим сконцентрироваться на взаимопомощи. Мы с болью смотрим на то, что происходит в стране, - сказала Мария.

Колесникова обратилась к власти с просьбами.

- Не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой, не закрывать в камерах.

Колесникова говорит, что люди, которые выходят на улицы, обычные, и они хотят перемен.

- Пенсионеры, которые разговаривают с ОМОНом, видим взрослых людей - они плачут, наблюдая, как четверо сотрудников силовых структур тащат в автозак парнишку с рюкзаком.

Мария обращается к власти с просьбой остановить насилие, прислушаться к воле народа.

- Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрешь память. Их не заставить подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены. Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен.

Мария просит власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа, услышать белорусов.

- Белорусы, те, кто в форме, и те, кто в гражданском, берегите себя и окружающих. Наши жизни, здоровье, свобода и безопасность - это самое важное. Мы любим вас. Вы - невероятные!