«Ударили, разбили камеру, забрали флешку»: как работают фотографы и журналисты 11 августа

Журналистов задерживают во время протестов, хотя они имеют право находиться на акциях и освещать события. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Протесты и задержания людей в Беларуси продолжаются. Среди задержанных есть и журналисты, которые освещают события в стране.

Как сообщается в Телеграм-канале Белорусской ассоциации журналистов, 11 августа были задержаны журналисты - это корреспонденты польского телеканала «Белсат» Павел Потапов и Иван Муравьев, корреспондент портала «Онлайнер» Влад Борисевич и видеокорреспондент Сергей Птушко, который был с ним.

Как сообщает «Онлайнер» в Телеграм-канале, у Птушко разбили камеру. Когда журналисты начали снимать милицейские «Хаммеры», люди в черном и в балаклавах выбежали к ним из легковушки. Их заставили подписать документ, будто бы они нацелены на экстремистские действия. Их отпустили при содействии пресс-службы МВД.

Сообщается и о задержании и избиении журналиста TUT.BY Станислава Коршунова.

В Гродно задержан журналист Руслан Кулевич и его жена Татьяна. При задержании Руслан был избит. Также задержан и избит журналист и музыкант Александр Денисов - у него разбито лицо и повреждена нога. А у избитого вчера в Гродно журналиста Яна Романа выбиты зубы, сломан нос и лицевая кость. Вокруг глаза гематома.

Был избит журналист издания «Медиа-Полесья» Евгений Николаевич. Сейчас он находится в ИВС.

Протесты и задержания людей в Беларуси продолжаются. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фотографу портала TUT.BY Вадиму Замировскому повредили камеру. У него и еще одного фотографа портала забрали флешки со снимками. Лишились снимков и другие фотографы - Сергей Гриц и Надежда Бужан, а также корреспондент «Комсомолки» Павел Мартинчик.

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