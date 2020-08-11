Фотофакт: нулевые пробки в Минске, но весь город перекрыт.

Вечером 11 августа в Минске продолжились народные волнения, связанные с результатами президентских выборов в Беларуси. Снова на улицы столицы в разных районах города стали выходить люди. Силовики пытаются противодействовать и разгонять митингующих. В результате весь центр города оказался перекрыт силовиками. Посмотрите, как сейчас выглядит Минск на карте сервиса Яндекс.Пробки.

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