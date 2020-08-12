Водители в Минске: «На пустой улице силовики хватают единичных прохожих!»

Силовики продолжают задерживать людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам очевидцев, в Минске силовики задерживают даже тех, кто просто гуляет по улице.

- Мы ехали по улице Орловская. Пустая улица, просто идут единичные прохожие. И к ним внезапно подлетают бойцы в черных балаклавах и хватают! Шла одна девчонка - на нее тоже налетели. Кто-то пытался убегать, но они летели за человеком, чтобы его схватить. То есть задерживают единичных прохожих, - рассказала «Комсомолке» в двенадцатом часу ночи минчанка Раиса. - Силовики выбегали из РУВД.

В Минске бойцы задерживают молодых людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, по стране 11 августа продолжились митинги. Среди задержанных есть и журналисты, которые имеют право находиться на акциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Хватали парней, которые просто шли по улице!": в Березе бойцы задерживают местных жителей

«Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления». У протестующих будут изымать машины

Тихановская просит не выходить на площади: опубликовано новое видеообращение с кандидатом в президенты