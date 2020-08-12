«Снимать запрещено!» В Гомеле 11 августа жестко разогнали протестующих

В Гомеле на протест выходит, в основном, молодежь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Третий день, точнее вечер, протеста в Гомеле длился совсем недолго - силовики разогнали собравшихся примерно за час. В традиционном месте сбора - у драмтеатра возле центральной площади к 21.00 собрались несколько сотен человек. Милиционеры выборочно досматривали вещи. В какой-то момент начали сигналить проезжающие мимо машины, люди стали аплодировать.

Вскоре движение в центре города перекрыли (отметим, что уже за несколько часов до этого на перекрестках дежурили машины ГАИ, милиция патрулировала улицы), появились военнослужащие внутренних войск в экипировке. Они стали задерживать собравшихся - в основном это молодежь. Бойцов ОМОНа при этом заметно не было, некоторые из них сидели в бусах.

Гомельчане собираются на протест у главной площади города возле драмтеатра Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Молодежь перебежала на улицу Советскую, и по обе стороны дороги колонны двинулись к площади Восстания. Шествие скандировало: «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Милиция с народом!». Улица при этом была в полумраке - часть фонарей отключили.

Затем колонна свернула на улицу Победы, скандируя «Гомель, выходи!», потом - на улицу Кирова. Здесь дорогу перегородили силовики, разбили колонну и начали задержания. Чуть ранее участников другой колонны, отправившейся к цирку, задерживали жестко, с применением дубинок.

В моменты задержаний из громкоговорителя автозака предупредили: «Снимать запрещено!» Этот и другие моменты попали на видео, которые мы сейчас не можем загрузить из-за проблем с доступом в интернет.

По словам очевидцев, у многих силовики требовали показать смартфоны, искали видео с акции.

Один из участников шествия рассказал «КП», как сзади на него с другом набросились военнослужащие, ударив дубинками, повалили на землю. Это увидели женщины в возрасте около 50 лет, схватили парней и не давали силовикам их увести. В итоге задержанных отпустили.