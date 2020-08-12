«Получили несколько ударов дубинкой по ногам и рукам». Сотрудники белорусской «Комсомолки» пострадали от силовиков

Корреспонденты "Комсомолки" приехали в Серебрянку, чтобы написать о событиях, которые там происходят. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ночью 12 августа в минском микрорайоне Серебрянка представители силовых структур применили силу к сотрудникам белорусской «Комсомолки». Журналиста Геннадия Можейко ударили дубинкой по ногам и рукам, а водителя «КП» несколько раз ударили дубинкой по ногам.

- Мы приехали в Серебрянку, чтобы осветить протесты, которые там происходили. Когда увидели бойцов в касках и с закрытыми лицами, отошли к парковке на перекрестке Рокоссовского и улицы Плеханова. Сели в машину. Силовики ходили по стоянке и смотрели, есть ли в машинах люди, - рассказывает журналист Геннадий Можейко, который был в жилетке с надписью «Пресса» и с бейджем на груди. - Подбежали к нам около десяти сотрудников, окружили машину и приказали выйти. Мы представились, сказали, что пресса. Я достал удостоверение журналиста «КП», передал сотруднику, в ответ услышал маты, пошли удары дубинкой по руке и ноге, ударили рукой по лицу. В это же время по приказу силовиков наш водитель Антон открыл багажник. Антон наклонился, начал показывать, что лежит в машине, и в это время его стали бить по ногам дубинкой. Возможно, они не сразу поняли, что мы журналисты. Один силовик сказал, что у него сегодня день рождения, а вчера была годовщина свадьбы. И вместо того, чтобы он был в родном Гомеле, он из-за нас, п...ров, уже месяц тут... В итоге они приказали нам не появляться больше и отпустили.

По словам корреспондента, в это же время силовики разбили стекла в соседней машине. Судя по всему, из-за того, что там тоже кто-то находился и отказался выходить. Но чем эта история закончилась, журналисты не видели, так как были вынуждены уехать.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова на вопрос «Комсомолки», почему избивают и задерживают журналистов (который мы задали еще до инцидента с нашими сотрудниками. - Ред.), ответила, что министру она доложила о ситуации.

Напомним, вчера было несколько случаев, когда журналистов задерживали и избивали, отнимали флешки со снимками.