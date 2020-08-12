В Минске с $10 тысячами задержали мужчину, который возможно платил за участие в массовых беспорядках

Ранее судимый за хранение психотропов давал деньги за участие в массовых протестах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Недалеко от торгового центра «Дана Молл» в Минске был задержан мужчина, который, как считают правоохранители, «оплачивал» массовые беспорядки, сообщило агентство БелТА по информации МВД в среду, 12 августа.

При себе у задержанного правоохранители обнаружили 10 тысяч долларов США. Предположительно наличность он раздавал участникам массовых беспорядков и протестов в белорусской столице.

- Во время задержания подозреваемые оказал активное сопротивление милиционерам. Одному правоохранителю злоумышленник сломал нос. Ранее задержанный уже был судим за незаконное приобретение, хранение и пересылку особо опасных психотропов с целью сбыта, неоднократно привлекался к административной ответственности, - уточнили правоохранители.

Идет следствие.

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