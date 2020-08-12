Видеофакт. В сети появилось видео, как Тихановская покидает Беларусь

Светлана Тихановская покинула Беларусь в 03.30 ночи, выезжая в "Котловке". Фото: стоп-кадр | видео ГПК.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала из Беларуси. Во вторник, 11 августа, информацию о том, что она в безопасности и находится в Литве, опубликовал глава литовского МИДа у себя в Твиттере.

Позже информацию подтвердила пресс-служба Государственного погранкомитета в официальном Telegram-канале.

- В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 03.30 часов во вторник, 11 августа, - уточнили в ГПК.

Также в комитете опубликовали и видео с нескольких камер наружного наблюдения, как на авто Светлана Тихановская пересекает границу. На кадрах - легковое авто темного цвета, в котором видны двое: мужчина за рулем и женщина на пассажирском сиденье. Видно, как машина после проверки документов у людей въезжает на территорию Литвы.

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