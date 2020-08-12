Управлял тремя подчиненными, а они руководили сотнями: Правоохранители в Минске задержали координаторов массовых беспорядков

Правоохранители сообщили об обнаружении и задержании возможных координаторов массовых протестов в Минске. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В среду, 12 августа, по информации правоохранителей агентство БелТА сообщило о задержании координаторов массовых беспорядков.

Возможных организаторов несанкционированных акций задержали в Минске, один из подозреваемых руководил действиями прямо из гостиничного номера. Уточняется, что задержанный координатор - житель Минска, однако он проживал в номере на 17-м этаже в гостинице «Беларусь».

- Оттуда (Прим.: из гостиницы) подозреваемый координировал незаконные акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. А они же, в свою очередь, руководили сотнями протестантов, - пояснили правоохранители.

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