Каски, наколенники, дымовые шашки, сухари и паспорт: в Брестской области силовики задерживают вооружившихся протестующих

В Брестской области задержали подростков с арсеналом для противодействия сотрудникам ОВД. Фото: БелТА.
Правоохранители Бреста и области задержали на днях горожан с самодельными дымовыми шашками, проинформировала БелТА.
Сотрудников РОВД и ОМОНа в областном городе привлекли агрессивно настроенные мужчины. В их авто - БМВ и «Ниссане» - правоохранители нашли надувные шарики, наполненные не воздухом, а жидкостью с неустановленным химическим составом - кустарные дымовые шашки.
Из надувных шариков были сделаны кустарные дымовые шашки. Фото: БелТА.
Мужчин доставили в райотдел милиции для разбирательства, проводится проверка.
Еще в Брестской области задержали двух вооружившихся 17-летних парней.
- В камуфлированных рюкзаках подростков были дымовые шашки, петарды, нож, бинокль и другой арсенал, предназначавшийся для противодействия сотрудникам ОВД, - рассказали правоохранители.
На фото видны еще упаковки с медицинской ватой, щитки-наколенники, бутылка с водой, пачка сухарей и паспорт.
Силовики проверили машину агрессивно настроенных мужчин и нашли петарды и самодельные дымовые шашки. Фото: БелТА.
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