«Еще есть пространство для диалога»: Польша предложила посредничество между властями и оппозицией в Беларуси

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины призвали власти Беларуси не применять силу против граждан и начать диалог при их посредничестве. Фото: pixabay.com.

Варшава предложила себя в качестве посредника в переговорах между властями Беларуси и оппозицией, сообщила пресс-служба МИДа Польши.

Так, глава польского дипведомства выразил глубокую озабоченность из-за жестокого умиротворения послевыборных демонстраций и призвал прекратить нагнетание ситуации, начать уважать основные права человека.

- Еще есть пространство для диалога, - заявил Яцек Чапутович.

Ранее 11 августа с подобными призывом обратились к белорусским властями, кроме Чапутовича, его украинский и литовский коллеги. Главы МИД стран «Люблинского треугольника» - Литвы, Польши и Украины - призвали власти Беларуси не применять силу против граждан и освободить всех задержанных во время протестов.

- Сложившаяся ситуация может быть решена только путем диалога. В случае такой необходимости мы заявляем о готовности оказать поддержку, чтобы облегчить такой диалог между властями и протестующими, - говорится в заявлении.

К слову, ранее белорусский МИД заявлял о готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами. Но призывал зарубежных коллег не делать поспешных выводов, обещая предоставить неопровержимые факты о вмешательствах из-за границы.

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