В Беларуси с 12 августа запретили торговать пиротехникой

С 12 августа в Беларуси больше не разрешается торговать пиротехническими изделиями. Фото: pixabay.com.

Со среды, 12 августа, по всей Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехникой, проинформировала БелТА.

О том, что со среды, 12 августа, в Беларуси вводится запрет на оптовую и розничную торговлю любыми пиротехническими изделиями, сообщили агентству в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ сослались на правительственное решение о запрете. Это предусматривает постановление Совмина, принятое накануне, во вторник, 11 августа.

Документ «Об обороте пиротехнических изделий» под номером 475 вступает в силу уже с 12 августа.

- Субъекты торговли должны принять срочные меры для неукоснительного соблюдения норм постановления №475. И не допустить торговлю пиротехническими изделиями ни оптом, ни в розницу, - резюмировали в министерстве.

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