В Беларуси фиксируются умышленные наезды машинами на силовиков

Правоохранители сообщают об умышленных наездах на силовиков в Минске и регионах.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
О том, что в прошедшие двое суток произошло восемь умышленных наездов на правоохранителей, проинформировала БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инциденты фиксируются не только в Минске, но и в регионах - Барановичах и Жлобине.
Такие противоправные действия правоохранители расценивают как хорошо спланированную противоправную акцию.
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