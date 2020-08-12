В Беларуси фиксируются умышленные наезды машинами на силовиков

Правоохранители сообщают об умышленных наездах на силовиков в Минске и регионах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в прошедшие двое суток произошло восемь умышленных наездов на правоохранителей, проинформировала БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инциденты фиксируются не только в Минске, но и в регионах - Барановичах и Жлобине.

Такие противоправные действия правоохранители расценивают как хорошо спланированную противоправную акцию.

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