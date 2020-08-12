Начальник УВД Брестского облисполкома - о задержании корреспондента: «Никаких облав на журналистов не проводится, вообще»

Станислав Коршунов был задержан 10 августа на улице Советской в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

Утром 12 августа на пресс-конференции начальник УВД Бресткого облисполкома ответил на вопросы представителей СМИ.

- За что задержан корреспондент tut.by Станислав Коршунов, где он сейчас находится, когда его выпустят и что за облавы происходят на журналистов? - спросила «Комсомолка» у Александра Астрейко.

- Касаемо последнего вопроса - никаких облав на журналистов не проводится, вообще. Если ваш коллега задержан (а судя по вопросу, вы обладаете такой информацией), значит, во время нахождения на проведении массовых мероприятий он нарушил действующее законодательство. А именно: не был обозначен жилетом, где прописано его отношение к СМИ, и при себе не имел удостоверения, которое подтверждало бы его аккредитацию и работу по данному направлению.

- Я не верю, что офицер такой должности может глядя в лицо журналистам врать. Соответственно, я делаю предположение, что у вас неверная информация. Вас на месте задержания не было. Станислав был обозначен, он не нарушал общественный порядок, он выполнял свои должностные обязанности.

Начальник УВД предложил журналистке «КП» предоставить эту информацию суду, там все изучат.

- Суд примет решение, было в действиях вашего коллеги нарушение или нет. Вы сейчас тоже руководствуетесь собственным мнением.

Александр Астрейко сказал, что Станислав сейчас находится в ИВС Ленинского РОВД в Бресте.

О жестком задержании журналиста TUT.BY Станислава Коршунова очевидцы сообщили после 19 часов 11 августа. Это произошло на улице Советской. Активных протестов или задержания протестующих в этот момент в этой части улицы не было.