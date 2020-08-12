12 августа в Беларуси начал работать интернет, но все еще не идеально

Белорусы начали получать свободный доступ в интернет и соцсети без антиблокировщиков. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что перебои с работой интернета в Беларуси возникли еще в день выборов, 9 августа. Первым лег мобильный интернет, а на стационарном открывались далеко не все сайты. Это продолжалось более трех дней. По официальным данным, сбои были вызваны «кибератаками с внешних шлюзов».

Пользоваться сетью получалось только с установкой на гаджеты антиблокировщиков. Но и то, как говорится, через раз - кому-то помогало одно, кому-то другое. Это создало серьезные проблемы для работы банков, IT-специалистов, заказа такси онлайн и других сфер. Практически в ста процентах случаев не работали мессенджеры Facebook, Telegram, TikTok, ВКонтакте, сервисы YouTube, другие соцсети и поисковики.

На данный момент работать соцсети начали, но пока сложно полностью оценить качество их возвращения к работе - все еще без антиблокировщиков с доступом у некоторых есть вопросы.