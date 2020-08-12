«Упершыню ў сучаснай гісторыі Беларусі брат падняў руку на брата»: Архиепископ Кондрусевич призвал провести переговоры

Кондрусевич рассказал, как, по его мнению, можно решить мирно возникшую ситуацию в Беларуси. Фото: chatolic.by.

Из-за ситуации после выборов 9 августа и массовых протестов в Беларуси, их подавлении силовиками глава белорусских католиков на сайте chatolic.by опубликовал свое обращение ко всем белорусам.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал прошедшие дни и события 9, 10 и 11 августа невиданными по напряженности, связанной с ходом избирательной кампании. Он подчеркнул, что произошли столкновения между мирными гражданами и силовиками, пролилась кровь: «Упершыню ў сучаснай гісторыі Беларусі брат падняў руку на брата».

У архиепископа вызвало недоумение, что сегодня в Беларуси словно забыты любовь к ближнему и присущая толерантность к инакомыслящим.

- Няхай вашыя рукі, створаныя для мірнай працы і братэрскага прывітання, не падымаюць ні зброі, ані камення. Няхай замест аргументу сілы запануе заснаваная на дыялогу ў праўдзе і ўзаемнай любові сіла аргументу, - призвал Кондрусевич.

Для решения возникшего конфликта глава католиков предложил безотлагательно созвать экстренный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу Беларуси.

Ранее дипведомство Польши предложило Варшаву как площадку для переговоров между властями Беларуси и оппозицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Архиепископ Кондрусевич: «Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми»

По словам иерарха, «надо не бояться, а открыть сердца Иисусу, чтобы он был в нас и нашем народе, который выбирает свое будущее» (подробности).

«Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен». Колесникова записала видеообращение

Спикер почтила память погибшего протестующего минутой молчания (подробности).