«Упершыню ў сучаснай гісторыі Беларусі брат падняў руку на брата»: Архиепископ Кондрусевич призвал провести переговоры

Кондрусевич рассказал, как, по его мнению, можно решить мирно возникшую ситуацию в Беларуси. Фото: chatolic.by.
Из-за ситуации после выборов 9 августа и массовых протестов в Беларуси, их подавлении силовиками глава белорусских католиков на сайте chatolic.by опубликовал свое обращение ко всем белорусам.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал прошедшие дни и события 9, 10 и 11 августа невиданными по напряженности, связанной с ходом избирательной кампании. Он подчеркнул, что произошли столкновения между мирными гражданами и силовиками, пролилась кровь: «Упершыню ў сучаснай гісторыі Беларусі брат падняў руку на брата».
У архиепископа вызвало недоумение, что сегодня в Беларуси словно забыты любовь к ближнему и присущая толерантность к инакомыслящим.
- Няхай вашыя рукі, створаныя для мірнай працы і братэрскага прывітання, не падымаюць ні зброі, ані камення. Няхай замест аргументу сілы запануе заснаваная на дыялогу ў праўдзе і ўзаемнай любові сіла аргументу, - призвал Кондрусевич.
Для решения возникшего конфликта глава католиков предложил безотлагательно созвать экстренный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу Беларуси.
Ранее дипведомство Польши предложило Варшаву как площадку для переговоров между властями Беларуси и оппозицией.
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