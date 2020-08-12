Погода в Беларуси на 13 августа: днем тепло, до +25, но ночью может похолодать до +4

Лето заканчивается: разница между температурой днем и ночью увеличивается. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что к концу второй рабочей недели снова начнет подниматься градус жары.

Уже в четверг, 13 августа, в Белгидромете обещают до +25 градусов выше нуля.

Дачникам стоит учесть, что ночью 13 августа средняя температура будет около 7 - 12 тепла, хотя местами похолодает и до 4 - 6 градусов. В дневные часы потеплеет до 17 - 23 с плюсом, а на Гродненщине, Брестчине и Гомельщине - до +25 градусов.

В этот день погода установится облачная с прояснениями, но осадков преимущественно не будет. Только в северных регионах Беларуси на Витебщине днем возможны небольшие дожди и грозы.

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