Больше 200 женщин в белой одежде пришли на акцию против насилия у Комаровского рынка

Больше 200 женщин в белой одежде выстроились около Комаровки против насилия Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Утром 12 августа около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках. Они вышли в центр города на молчаливую акцию, посвященную протесту против разгона силовиков на ночных митингах.

Молчаливая акцию протеста в знак солидарности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это акция против насилия, которое сейчас происходит, - говорят женщины о ночных митингах в Беларуси, где силовики разгоняют людей.

Около Комаровского рынка собрались сотни женщин в белой одежде и с цветами в руках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проезжающие мимо машины сигналят в знак солидарности, у Комаровки стоит непрерывный гул. Женщины держатся за руки или поднимают их вверх. Некоторые держат в руках плакаты «Насильно мил не будешь», «Не жалей меня - бей».

Проезжающий мимо автозак девушки встретили громкими аплодисментами.

- Девчата, не убегаем! Занимаем очередь в автозак. Пускай везут! - предлагает женщина из толпы.

У Комаровки стоит непрерывный гул машин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одна часть женщин направилась в сторону площади Якуба Коласа, другая - осталась.

Женщины дошли до Ботанического сада, после чего развернулись и направились в центр города. Возле ЦУМа минчанки остановились и снова взялись за руки. Затем хлопали мимо проезжающим сигналящим машинам. Одна девушка показывает татуировку на ноге:

- Цветы лучше пуль, - говорит она. Девушка сделала татуировку еще до недавних событий.

Женщины объяснили, что это акция против насилия на ночных митингах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы работаем в офисе на проспекте Независимости, но узнали об акции и тоже присоединились, - говорит минчанка. - Так получилось, что сегодня я тоже в белом!

На акцию пришли больше 200 женщин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молчаливая акция протеста в знак солидарности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во втором часу женщины, стоявшие у ЦУМа, разошлись. А вот в это время на Комаровском рынке часть минчанок, продолжала стоять.