Минздрав: Ночью на 12 августа в больницы поступил еще 51 пострадавший. Погибших нет

Более 50 граждан поступили с травмами в больницы Беларуси в ночь на 12 августа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба Минздрава сообщила в официальном телеграм-аккаунте данные о пострадавших, которые поступили в больницы ночью 12 августа.

Так, в ведомстве рассказали, что за минувшую ночь в больницы по всей стране поступил 51 пациент с различными травмами.

- Всем госпитализированным гражданам была оказана врачебная медпомощь в полном объеме, - подчеркнули в пресс-службе.

Также в Минздраве уточнили, что основными травмами поступающих в больницы с акций массовых беспорядков являются ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки и живота.

- Несколько пациентов были прооперированы. Сейчас их состояние можно назвать стабильным. Погибших или пациентов, находящихся в критическом состоянии, на сегодняшний момент в больницах нет, - заключили в пресс-службе.

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