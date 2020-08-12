Глава МИД Литвы рассказал о встрече со Светланой Тихановской

«Я поговорил со Светланой Тихановской. Сейчас она в хорошем настроении». Фото: urm.lt

В своем Твиттер-аккаунте министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил о том, что виделся со Светланой Тихановской.

«Я поговорил со Светланой Тихановской. Сейчас она в хорошем настроении. Вскоре она выскажется. Мы узнаем что-то новое», - написал Линкявичус.

Как сообщалось ранее, вечером 10 августа Тихановская вошла в ЦИК и провела там несколько часов. Выйдя, она сообщила: «Я приняла решение». Этой же ночью уехала в Литву. Ее доверенное лицо Мария Колесникова позже рассказала, что Тихановскую вывезли белорусские власти, на нее было оказано давление. В своем последнем обращении Тихановская объяснила, что уехала ради детей, и решение далось ей тяжело.

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