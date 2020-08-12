В Минске задержаны россияне Важенков и Рогов - они подозреваются в участии в массовых беспорядках

Артем Важенков и Игорь Рогов задержаны в Минске. Фото: Facebook

Следственный комитет Беларуси заявил о задержании в Минске 11 августа двух российских журналистов - Артема Важенкова и Игоря Рогова. По официальной информации, «граждане в районе универсама «Рига» были с внешними признаками алкогольного опьянения».

Сейчас Важенков и Рогов проходят подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает БелТА со ссылкой на СК.

Отмечается, что Важенков и Рогов могут быть участниками организации «Открытая Россия», признанной в РФ «нежелательной». Россияне якобы приехали в Беларусь, чтобы наблюдать за выборами, не имея соответствующей аккредитации.

По сведениям ТАСС, ранее посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев отмечал, что дипломаты ждут скорейшего окончания процедур, после которых задержанных журналистов должны были отпустить.

В «Открытой России» тем временем назвали задержание россиян провокацией.