МВД: Еще более 1000 задержанных. Очаговые сборы граждан были отмечены в 25 населенных пунктах

В ту ночь были задержаны более тысячи участников несанкционированных массовых мероприятий Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Прошедшей ночью, с 11 на 12 августа, по Беларуси МВД зафиксировало сборы граждан в 25 населенных пунктах, сообщает пресс-центр МВД.

В Минске и прочих крупных городах некоторые пытались перекрыть движение общественного транспорта. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка.

В ту ночь были задержаны более тысячи участников несанкционированных массовых мероприятий. Минздрав проинформировал, что за медицинской помощью обратился 51 гражданин.

В Минске вечером на ул. Притыцкого 400 человек на проезжей части заблокировали движение транспорта. Через двадцать пять минут движение было восстановлено.

В Жодино водитель автомобиля «Ниссан» наехал на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение. А в целом за прошедшие сутки на правоохранителей граждане совершили пять наездов на авто.

В Бресте на сотрудников милиции напали граждане с арматурой. После предупредительных выстрелов оружие применилось на поражение. Один из нападавших ранен.

В Жабинке в служебную машину неизвестным была брошена бутылка с зажигательной смесью. Под авто начала гореть тротуарная плитка.

По фактам нападения на сотрудников следственные органы возбудили 17 уголовных дел.

Ночью ранее по всем городам Беларуси были задержаны более 2000 человек, а в результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск.

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