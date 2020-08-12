«Тяжело видеть, как крадут ваши голоса». Дмитриев подал жалобу в ЦИК, потребовал пересчета голосов и поддержал Тихановскую

Дмитриев подал жалобу в ЦИК Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Компания солидарности за нового президента Беларуси - именно таким для меня был этот месяц, - заявил 12 августа у здания Центризбиркома в Минске экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он подал в ЦИК жалобу на непризнание выборов. - 9 августа стало днем не выборов, а начала борьбы за честные выборы. Мне тяжело видеть, как крадут ваши голоса. И радостно, что большинство белорусов решили выбрать нового президента.

Дмитриев поблагодарил тех членов участковых комиссий, которые «проявили мужество и посчитали честно». А других членов избиркомов призвал найти в себе силы и рассказать, какими «на самом деле были итоги голосования».

По словам Дмитриева, согласно его данным, «как минимум должен быть второй тур, в который с огромным отрывом выходят Светлана Тихановская и Александр Лукашенко». Экс-кандидат сказал, что полностью поддерживает Светлану Тихановскую.

- Второй тур в стране уже начался. Его организовала сама власть той ложью, которую мы увидели по ТВ, - отметил Дмитриев.

Политик считает, что «в движении за нового президента сегодня миллионы белорусов». В то же время он призвал действовать мирно, понимая, кто этому противостоит:

- Только мирные действия приближают нас к цели. Никаких коктейлей Молотова, камней, насилия не должно быть. Обращаюсь и к тем, кто с другой стороны принимает решение применить насилие: задумайтесь, кого вы бьете - ваших матерей, отцов, жен, сестер, братьев, детей. В мирном подходе и диалоге наша сила.

Дмитриев призвал всех «не опускать руки»:

- Мы знаем, что этот путь не будет быстрым и простым. Давайте поддерживать друг друга и идти к нашей цели. Призываю власть к диалогу с людьми вместо насилия.

Экс-кандидат предложил свой план. В частности, чтобы власть пересчитала голоса - открыто, гласно, с участием независимых наблюдателей. А также - чтобы министры, допустившие насилие в отношении граждан, ушли в отставку, а компетентные органы расследовали каждый факт применения насилия. Кроме того, Дмитриев предложил сформировать международную коалицию в поддержку этого плана.

- То, что происходит в Беларуси - это начало новой эпохи, - добавил политик.